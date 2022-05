Cristian Fedeli Trionfa al Primo appuntamento del EASY DRIVE CHALLENGE

Successo per il nostro nuovo arrivato CRISTIAN FEDELI al 1° Appuntamento del Trofeo organizzato da ASD Automobilistica EASY DRIVE. Il nostro pilota su F. Gloria ha vinto senza tanti problemi. Gara che è servita a Cristian in vista dei prossimi impegni.

Nella giornata di ieri ha gareggiato anche su una Opel corsa GSI affiancato dalla compagna CARLA vincendo la classe .

Ecco cosa ci ha raccontato Cristian a fine gara:

Come prima uscita su questa nuova vettura beh non possiamo lamentarci 1 assoluto.giornata stupenda in compagnia di amici stupendi che mi hanno supportato ed aiutato in tutto durante questo weekend di gara.prima volta anche in macchina con mia moglie che é stata bravissima e coraggiosissima sulla nostra piccola(e povera) Opel che porta a casa un 1 di classe nonostante tutti i miei maltrattamenti.insomma tutto alla grande con due vetture differenti mai guidate prima.i miei complimenti vanno a tutti gli organizzatori dell’ evento che a mio avviso ê stata organizzato per la prima volta un bellissimo trofeo qui in Ciociaria che molte persone e piloti dovrebbero apprezzare e partecipare .ci vediamo per la seconda tappa del TROFEO EASY DRIVE CHALLENGE ASI

Foto Simone Ceccarelli

COMUNICATO STAMPA

Correlati