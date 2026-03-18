Cristian Fedeli inizia con il passo giusto

Una gara perfetta per Cristian Fedeli e la sua Formula Gloria.

Il pilota della Nebrodiracing domenica era al via del Primo Capitolo del Trofeo dei Due Mari disputato sul Circuito Internazionale d’Abruzzo.

Nella Prima manche è stato un crescendo dopo alcuni giri per prendere il feeling con Pista e Auto (Prima Uscita Stagionale) sono usciti dei tempi molto interessanti.

Nell’altra manche è stato un susseguirsi di Best Lap.

Nella Finalissima si impone dominando il Primo Round del Trofeo ideato da Gerardi Emiliano e il suo Staff.

Adesso appuntamento sul Circuito Pontino del Sagittario (LT).

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