Cristian Fedeli inizia con il passo giusto

Una gara perfetta per Cristian Fedeli e la sua Formula Gloria.
Il pilota della Nebrodiracing domenica era al via del Primo Capitolo del Trofeo dei Due Mari disputato sul Circuito Internazionale d’Abruzzo.
Nella Prima manche è stato un crescendo dopo alcuni giri per prendere il feeling con Pista e Auto (Prima Uscita Stagionale) sono usciti dei tempi molto interessanti.
Nell’altra manche è stato un susseguirsi di Best Lap.
Nella Finalissima si impone dominando il Primo Round del Trofeo ideato da Gerardi Emiliano e il suo Staff.
Adesso appuntamento sul Circuito Pontino del Sagittario (LT).
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