Cristian Fedeli “infuriato” dopo lo Slalom di Santopadre

Nel weekend appena trascorso il pilota frusinate, portacolori della Scuderia Nebrodi Racing, ha

scelto lo slalom di casa per testare nuove soluzioni. Alla fine è arrivata una decima piazza

assoluta che ha scatenato i commenti di altri piloti e mandato su tutte le furie il driver ciociaro

Sotto un “cielo d’Irlanda” è andato in scena, nel weekend appena trascorso, il 21° Slalom Città di

Santopadre, settimo appuntamento del Campionato Italiano Slalom Aci Sport 2025.

Una prima domenica d’agosto con temperature gradevoli ha accolto i 45 iscritti, quasi la metà dei quali

in lotta per conquistare punti Tricolori, ed il numeroso pubblico presente lungo i tornanti ciociari ed i 3350

metri del percorso. Un’edizione che ha confermato il successo per lo slalom frusinate ed ha visto,

quest’anno, la presenza, in veste di apripista d’eccezione, a bordo di una Renault Clio Williams, del

giovane Francesco Dei Ceci, abitualmente impegnato nel Campionato Europeo Rally Junior

A fine gara è arrivata la vittoria del siciliano Emanuele Schillace, a bordo della sua Radical SR4 Suzuki,

ma all’appuntamento ciociaro era presente anche il pilota, portacolori della Scuderia Nebrodi Racing,

Cristian Fedeli. La sua presenza era principalmente rivolta a testare in gara nuove gomme e diverse

soluzioni sulla sua Formula Gloria C8 di gruppo E2 SS, in funzione dei prossimi impegni tra pista e salite.

Non era alla ricerca della prestazione ed i tempi fatti registrare, sempre comunque tra i primi dieci in

ognuna delle tre manches di gara, non gli hanno consentito di andare oltre la decima posizione assoluta.

Anche per questo motivo si sono scatenati i commenti di altri piloti, non presenti a Santopadre, che hanno

fatto arrabbiare Fedeli e lo hanno portato a questo commento post-gara:

“Non amo fare polemiche, ma riguardo la gara di domenica vorrei precisare alcune cose: siamo

andati a Santopadre per provare le nuove Gomme Hoosier, ottime, ed utilizzando lo stesso setup

della gara precedente, per renderci conto della base di partenza. Il nostro obiettivo quindi non

era il risultato ma fare prove e regolazioni in vista di una gara in pista, che affronteremo tra

qualche giorno, e della salita di Orvieto. Da anni non disputo più slalom, ne affronto alcuni,

raramente, quando vengo invitato da qualche Organizzatore, senza la necessità di stravolgere

le regolazioni della mia vettura. Domenica, nell’ultima manche di gara, sono anche stato

protagonista di un’uscita di strada, per un mio errore, riportando qualche danno, per fortuna

lieve, alla mia monoposto. Purtroppo mi fa rabbia sentire e leggere le dichiarazioni di alcune

persone alle quali piace dare giudizi parlando alle spalle, anche con toni non troppo corretti. So

di non avere dato il massimo e di non avere fatto bei tempi ma, ripeto, l’obiettivo era fare test e

provare diverse soluzioni in vista dei prossimi impegni in pista ed in salita. Nonostante tutto

siamo soddisfatti e vorrei ringraziare la Scuderia Nebrodi Racing, sempre eccellente, e

DrcSportManagement che cura, in collaborazione con SM RacingMedia, la parte mediatica. E,

scusandomi per lo sfogo, vorrei dare appuntamento ai “professori” in gara, per confrontarci e

batterci sportivamente e con il cronometro a fare da giudice”

Siamo certi che, sfumata la rabbia, Cristian Fedeli troverà il modo di brillare e farsi valere a suon di tempi

nei futuri impegni. Forza Cristian!

Credits: SM RacingMedia – DrcSportManagement.it