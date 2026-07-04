Cristian Fedeli imprendibile anche alla Lago-Montefiascone

Il veloce driver frusinate, portacolori della messinese Scuderia Nebrodi Racing, dopo il successo

alla Guarcino-Campocatino trionfa anche a Montefiascone. A bordo della sua Formula Gloria C8

ha primeggiato tra le Moderne

La 29°Cronoscalata Lago-Montefiascone, andata in scena nel weekend dal 19 al 21 giugno scorsi,

quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e del tricolore Auto Classiche,

si è corsa lungo i 4.870 metri che dalle sponde del Lago di Bolsena si arrampicano fino alle porte della

cittadina laziale.

Salvatore “Totò” Riolo, alla guida di una PRC A6 BMW di 4° Raggruppamento, è riuscito ad ottenere il

miglior tempo in entrambe le manche di gara, bissando il successo ottenuto nel 2024, mentre tra le Auto

Classiche, a bordo di una Osella PA 20/S, ha primeggiato l’altro siciliano, il ragusano Giovanni Cassibba.

Al via tantissime Auto Moderne, categoria in cui si è messo alla prova anche il portacolori di Scuderia

Nebrodi Racing Cristian Fedeli: unico al via su una vettura Formula, alla guida della sua Formula Gloria

C8, ha sfruttato le due salite di prova del sabato per imparare il percorso e regolare al meglio la sua

monoposto, per poi sferrare i due colpi decisivi nelle manche di gara domenicali.

Un secondo tempo assoluto nella prima scalata, abbassando di oltre 8 secondi il miglior crono fatto

registrare il giorno prima, seguito dal tempo più veloce nella seconda manche, limando di quasi 1

secondo il tempo precedente, gli hanno consentito di conquistare la vittoria tra le Auto Moderne.

Questo il racconto del weekend di gara, nelle parole di Cristian Fedeli:

“Il venerdì abbiamo fatto qualche passaggio per imparare la strada poi il sabato, nelle due

manche di prova, abbiamo cercato di trovare il migliore setup per la vettura. In gara, siamo partiti

con le stesse gomme usate alla Guarcino-Campocatino e con un cambio troppo corto. Purtroppo

tra il lavoro e le corse i tempi sono sempre molto ristretti, ho deciso di lasciare tutto invariato,

cercando di sfruttare al meglio la parte più guidata del tracciato. Complici qualche sbavatura,

l’asfalto nuovo e scivoloso ed un po’ di sporco nella parte finale ho perso sicuramente qualche

secondo. Ma è stato un bel fine settimana, abbiamo ottenuto una bella prestazione e la vettura

gira al meglio. Cerchiamo di migliorare gara dopo gara. Grazie alla mia famiglia, a tutti i ragazzi

dell’assistenza ed alla Scuderia Nebrodi Racing, lontana fisicamente ma sempre vicina a me. Un

fantastico weekend!”

Un altro bellissimo risultato per Cristian Fedeli, un osso duro da battere alla guida della sua Formula,

tanto in pista quanto in salita. Ci vediamo presto in pista!

Credits: Marco Cardinali – SM RacingMedia

DRC Sport Management