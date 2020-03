Crisi turistica causata da covid 19, Ciacciarelli (Lega): “Altro risultato ottenuto, convocato tavolo come da me richiesto”

“Altro risultato ottenuto. Dopo la mia sollecitazione in qualità di presidente della Commissione Turismo del Consiglio Regionale del Lazio, Zingaretti ha convocato un tavolo per oggi 3 marzo alle 14:00 in Regione Lazio, alla presenza del vice presidente Leodori e degli Assessori regionali in indirizzo, al fine di affrontare e gestire la drammatica crisi economica e turistica causata dal covid 19. Come a tutti noto, e come testimoniato da tutte rilevazioni di queste ore, il settore del turismo In Italia è, di fatto, in ginocchio, per la crisi causata dal diffondersi del coronavirus. È un disastro su tutti i fronti, dai viaggi studio e di business, ai viaggi di piacere in entrata e in uscita dall’Italia. L’allarme è praticamente univoco: sia da Federalberghi che da Fiavet (federazione Italiana Imprese Viaggi e Turismo). Federalberghi parla di un calo del 50% delle presenze. Il presidente nazionale di Fiavet, parla addirittura di un crollo del 70% dei viaggi in entrata e in uscita dall’Italia. Poiché il Lazio e, naturalmente, Roma in modo particolare, contribuiscono in maniera significativa alla crescita del PIL del settore turistico, con quasi il 5%, con la Capitale vero e proprio museo a cielo aperto e meta, fino a qualche settimana fa, prima del coronavirus, di milioni di turisti, è necessario che la Regione si attivi per arginare questa vera a propria emorragia nel settore del turismo, per la tutela delle migliaia di Aziende grandi, medi e piccole, come alberghi, ristoranti, agenzie viaggio, Bed & Breakfast, agriturismi, e ogni altra struttura ricettiva, che operano sul territorio regionale e per la salvaguardia di tanti posti di lavoro, oggi seriamente a rischio, se perdurasse questa situazione. Sono soddisfatto quindi della convocazione del tavolo, come da me richiesto, atto necessario per individuare congiuntamente sia le criticità esistenti, sia recepire suggerimenti su come fronteggiare l’emergenza e quindi assumere, da parte della Regione, tutta una serie di iniziative finalizzate a tutelare il comparto che, nel Lazio, riveste un ruolo assolutamente strategico per il turismo, non solo locale, ma addirittura nazionale.”Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA