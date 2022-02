Crisi trasporti, Forte (Pd): «La Regione valuti ulteriori interventi»

«Si è discusso ieri il question time da me indirizzato agli assessori competenti sulle misure destinata agli autotrasportatori. L’assessore Alessandri ha sottolineato come la Regione abbia già attivato un fondo da 16 milioni a cui hanno risposto centinaia di imprese, tra cui quelle di autotrasporto, grazie al quale si è potuto andare incontro alle realtà in maggiore sofferenza. La finestra si è chiusa a febbraio, e la giunta ha sottolineato come, nel caso delle imprese attive nella logistica e nei trasporti, all’aumento dei costi è possibile fare fronte con misure fiscali che sono in capo al Governo nazionale. Da parte mia chiederò un ulteriore approfondimento all’assessore regionale al Bilancio per capire se esistono eventuali spazi di manovra per alleggerire la posizione di tante imprese nel comparto oggi in grande sofferenza. Lavoratori che in questi giorni, nel Lazio, stanno attivando presidi presso le principali piattaforme per sensibilizzare le istituzioni al problema». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.

COMUNICATO STAMPA