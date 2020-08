Crisi teatri, Cicciarelli (Lega) intende audire in Commissione Cultura i teatri privati

“C’è una crisi che nessuno vede e di cui la politica non parla, è quella,silenziosa,che stanno attraversando i teatri privati del Lazio, soprattutto di Roma Capitale. In settimana convocherò la Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo per audire i teatri privati, attorno a cui ruota l’occupazione di migliaia di persone che, ora come ora, non hanno speranza nel futuro. Da presidente della su citata commissione non intendo restare a guardare; è mia intenzione mettere in campo tutte le iniziative possibili per scongiurare una catastrofe culturale ed occupazionale.”

Così, in una nota, il presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). Comunicato stampa

