Crisi Stellantis: Battisti valuta positivo lo stanziamento sulla legge 46, serve adeguamento agli strumenti

“L’ulteriore stanziamento di 2,8 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026 sulla legge regionale 46/2002 rappresenta un segnale positivo che arriva dopo anni di richieste e di sollecitazioni tramite mozioni, interrogazioni, emendamenti e ordini del giorno che ho presentato in Consiglio regionale, dopo un lavoro svolto di concerto con le organizzazioni sindacali e le forze di opposizione. Un risultato raggiunto dopo la discussione affrontata ieri nel Consiglio straordinario sulla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino e che va nella direzione indicata dall’ordine del giorno, che mi vede prima firmataria, approvato all’unanimità”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti.

“Dopo due anni in cui la legge non era stata finanziata – prosegue – il primo stanziamento disposto nello scorso anno dalla maggioranza Rocca non era sufficiente. Quello odierno è un primo passo importante, ma ora serve andare oltre: in virtù di questo nuovo stanziamento chiediamo la convocazione della commissione consiliare competente per avviare un lavoro serio di aggiornamento e adeguamento delle leggi regionali 46 e 60 all’attuale scenario di crisi industriale e di transizione del settore automotive, come già previsto dall’odg approvato ieri. Le trasformazioni in corso, infatti, richiedono strumenti più moderni, efficaci e capaci di rispondere ai cambiamenti produttivi, occupazionali e sociali che stanno investendo il territorio. Per questo continueremo a lavorare affinché la Regione Lazio – conclude – metta in campo misure concrete, risorse adeguate e un confronto costante con sindacati, lavoratori, imprese e amministratori locali”.