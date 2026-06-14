Crisi Saxa Grestone, il Comune di Roccasecca: “Servono piano industriale e tutele per i lavoratori, non speculazioni finanziarie”

“Il Comune di Roccasecca chiede che l’unità di crisi insediata presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, insieme al Tribunale di Frosinone si attivino con urgenza per verificare eventuali responsabilità e mettano in atto tutte le iniziative e gli strumenti idonei per tutelare l’azienda e i lavoratori”.

A richiedere questo intervento il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco dopo che nelle ultime ore sono emerse notizie preoccupanti in merito all’esito positivo della procedura concordataria che interessa la Saxa Grestone di Roccasecca.

“Purtroppo stanno arrivando notizie che non possono che destare preoccupazione. Come istituzione locale facciamo appello sia all’unità di crisi presso il Mimit che al Tribunale di Frosinone affinché si faccia piena luce su tutto l’iter amministrativo che riguarda uno degli stabilimenti vitali per la nostra economia. Se si stanno materializzando ipotesi di operazioni speculative, vanno accertate, vanno evidenziate le eventuali responsabilità e sanzionate. La Saxa Grestone ha necessità di un piano aziendale che tuteli la forza lavoro e i beni in disponibilità, Non ha bisogno di operazioni speculative E’ necessario salvaguardare il lavoro e la dignità di tanti nostri cittadini”.

“Come amministrazione comunale – conclude il sindaco Sacco – continueremo a vigilare rispetto ad ogni passaggio, facendo sentire sempre la voce del territorio e l’importanza dei lavoratori”.