Crisi politica al Comune di Frosinone, nessuna fumata bianca: Fratelli d’Italia diviso sul terzo assessorato

La crisi politica al Comune di Frosinone resta apertissima. Doveva essere il passaggio decisivo, ma anche questa volta non si è arrivati alla soluzione. Ieri è stata espletata la comunicazione interna di Fratelli d’Italia sul nome indicato come terzo assessore: Sergio Crescenzi. Un nome che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto ottenere il via libera definitivo, ma che non ha prodotto la tanto attesa fumata bianca.Il vertice del partito, convocato per chiudere il cerchio, si è concluso senza un’intesa formale. Al tavolo erano presenti i consiglieri comunali Franco Carfagna, Sergio Crescenzi, Marco Ferrara e Francesca Campagiorni, oltre agli assessori Alessia Turriziani e Simona Geralico, in attesa della restituzione delle deleghe, operazione che potrà avvenire solo a crisi definitivamente risolta. Presente anche Franco Napoli, pronto a subentrare in Consiglio comunale in caso di nomina in Giunta di Crescenzi.Alla riunione hanno partecipato inoltre Michele Meloni, esponente del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, e Fabio Tagliaferri, figura di riferimento del partito nel capoluogo, attuale presidente e amministratore delegato di Ales, già vicesindaco e assessore, nonché responsabile politico di Fratelli d’Italia a Frosinone.

Sul tavolo non c’era solo la partita dell’assessorato. Sergio Crescenzi fa riferimento alla componente che guarda al parlamentare Aldo Mattia, ma il nodo politico principale resta la candidatura al Consiglio provinciale del capogruppo Franco Carfagna, considerato un fedelissimo di Fabio Tagliaferri. L’ipotesi discussa era quella di un “patto di ferro”: un impegno formale dell’intero gruppo consiliare a sostenere Carfagna alle prossime elezioni provinciali, magari attraverso un documento politico condiviso.

Un’intesa che però non è stata raggiunta. Un segnale evidente di come le fibrillazioni interne non siano state superate. Anzi, il solo fatto che si parli apertamente di un possibile appoggio esterno in caso di mancato accordo testimonia la profondità della frattura.Lo scenario resta dunque incerto. Da un lato, Fratelli d’Italia continua a ribadire che il nome per il terzo assessorato è quello di Sergio Crescenzi; dall’altro, non si compie il passaggio decisivo: la comunicazione ufficiale al sindaco Riccardo Mastrangeli. Un passaggio imprescindibile per chiudere la crisi e rimettere in moto la macchina amministrativa.Il sindaco, dal canto suo, resta in attesa, ma non può non prendere atto che nessuna delle due forze politiche cui è stato riconosciuto un ulteriore assessorato – Fratelli d’Italia e la Lista per Frosinone – ha ancora indicato formalmente un nome. E sono passati appena sei giorni dal summit delle delegazioni regionali e provinciali di Fratelli d’Italia e Lega.Un dato che conferma quanto sia complesso sciogliere i nodi di una crisi che appare tutt’altro che risolta e che continua a tenere il Comune di Frosinone in una situazione di stallo politico.

In foto Riccardo Mastrangeli