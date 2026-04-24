Crisi nel Circolo PD di Isola: L’Assessore Vitale sotto Accusa

Ritengo doveroso intervenire in merito agli eventi che si sono susseguiti nell’ultimo periodo, soprattutto per rispetto della verità dei fatti.

Da tempo il traghettamento dell’amministrazione verso destra era in atto.

Oggi il percorso è compiuto, con il Sindaco che ha mostrato apertamente la propria collocazione politica. Una scelta che ha alterato in maniera inequivocabile gli equilibri dei partiti politici, anche a livello provinciale.Lo scenario era stato già preannunciato dal passaggio del Presidente del Consiglio Comunale, in Fratelli D’Italia risultato poi il Consigliere più votato in Provincia.In questo contesto si inserisce la vicenda relativa all’assessore Vitale, tornato in attività nel circolo nel 2023 dopo circa 10 anni di assenza, il quale non ha ritenuto opportuno avvisare né il Segretario di Circolo né il Segretario della Federazione in merito ai movimenti in atto da tempo.Va inoltre evidenziato come l’assessore abbia costantemente evitato il confronto con le tre consigliere di minoranza iscritte al PD, sia in sede di Consiglio comunale sia al di fuori di esso.Per quanto riguarda il funzionamento del Circolo di Isola e del Direttivo, si è rivelato estremamente difficile, se non impossibile, portare avanti attività e convocare riunioni,a causa di atteggiamenti ostruzionistici riconducibili all’assessore Vitale e la sua componente. Numerosi tentativi di contatto-tramite telefonate, messaggi e altri canali-sono rimasti senza esito,determinando una situazione di sostanziale inagibilità politica. Risula quindi singolare che lo stesso assessore affermi che il Direttivo non venga convocato da quattro anni, senza assumersi alcuna responsabilità.Ancora più singolare è il tentativo di scaricare su altri responsabilità che non appartengono all’attuale gestione.

Migliorelli è segretario da appena 3 mesi: gli anni precedenti, richiamati da Vitale,riguardano quantomento per onor di tempo la precedente segreteria provinciale.

Delle due l’una: o si ammette che prima esisteva un serio problema di gestione provinciale oppure si tenta di costruire oggi una polemica strumentale.

Emblematico è quanto accaduto durante la riconsegna delle tessere 2024, quando l’assessore si è reso irreperibile, creando notevoli difficoltà organizzative e omettendo di fornire i nominativi dei delegati richiesti per il Congresso provinciale. Questi comportamenti, reiterati nel tempo, non possono essere interpretati come semplice disattenzione, ma appaiono piuttosto come un tentativo di ostacolare l’attività e la vita del Circolo. Per tutelare il partito fino ad oggi ho cercato di fare del mio meglio per mantenere un’unitàed un equilibrio fino ad arrivare al tesseramento 2025 e successivo congresso di circolo 2026. In quella fase ho riscontrato l’iscrizione di persone estranee alla vita politica attiva e sconosciute alla maggioranza degli iscritti, nonché di alcuni familiari diretti del sindaco. Lo stesso assessore Vitale ha pubblicamente dichiarato di aver ricevuto “un aiuto dall’amministrazione” nel tesseramento. In tal modo la sua componente è risultata maggioritaria.Le dichiarazioni recentemente apparse sulla stampa risultano pertanto gravi e inappropriate, in quanto mirate a screditare il Circolo locale e il neo eletto Segretario di Federazione,arrecando un danno all’intero Partito.

Alla luce di quanto esposto, ritengo che l’assessore Vitale sia il meno titolato a richiedere la convocazione di un congresso.

Ricordo infine che il nostro Partito fonda la propria identità, come sancito dall’articolo 1dello Statuto, sui valori dell’antifascismo, rifiutando qualsiasi pratica o alleanza riconducibile a forze che si richiamano a tali ideologie.Faccio presente che sarebbe stato preferibile discture di tutto ciò nelle sedi preposte invece che ricevere questo attacco frontale.Resta dunque una domanda di fondo: l’assessore Vitale sta operando nell’interesse del Circolo e del Partito, oppure i suoi comportamenti stanno arrecando un danno alla nostra comunità politica?

II Segretario Di Circolo Matteo Iannucci