CRISI INDUSTRIALI E PROBLEMATICHE INFRASTRUTTURALI, IL COMUNE DI ROCCASECCA CONVOCA UN INCONTRO-DIBATTITO

Il Comune di Roccasecca ha convocato, presso la sede municipale, per il giorno 29 novembre alle ore 15, un incontro-dibattito per affrontare la crisi del sistema industriale ed economico dell’area sud della provincia di Frosinone. Una crisi acuita dalla debolezza infrastrutturale del territorio che non contribuisce a favorire l’attrattività per le imprese.

La riunione vuole essere un momento di confronto e di condivisione sulle problematiche richiamate in precedenza, al fine di definire insieme un progetto complessivo di rilancio e di sviluppo dell’intera provincia di Frosinone che tenga conto di queste difficoltà e che punti in maniera decisa sulle infrastrutture, in particolare sulla stazione Tav, unico progetto concreto per cercare di risolvere il declino del sistema produttivo locale.

All’incontro-dibattito sono stati invitati i sindaci della Consulta del Cassinate, i comuni dell’area più a nord di Roccasecca non presenti nella Consulta, quelli della valle di Comino e quelli che si trovano lungo la linea ferroviaria Roccasecca-Sora-Avezzano, i parlamentari, la Regione Lazio,, la Provincia di Frosinone, Unindustria Frosinone e Cassino, l’Università di Cassino, il Consorzio industriale e la Banca Popolare del Cassinate.