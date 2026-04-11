Crisi indotto Stellantis, UGL: Necessario attivare ammortizzatori sociali conservativi ed evitare licenziamenti

Si è tenuto ieri l’atteso incontro presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Lazio tra l’Assessore Alessandro Calvi e le sigle sindacali, a seguito della recente manifestazione dei lavoratori a Cassino.

Presenti per la UGL il Segretario Provinciale Enzo Valente e il rappresentante della segreteria regionale UGL Lazio Venanzio Cretarola.

​L’incontro, convocato con estrema tempestività dall’Assessore Calvi come promesso durante la protesta sul territorio, ha avuto come obiettivo centrale la salvaguardia dei livelli occupazionali e del reddito dei lavoratori dell’indotto Stellantis, attualmente in una fase di estrema criticità.

​Nel corso del tavolo, la UGL ha espresso forte preoccupazione per le scadenze imminenti. In particolare, il Segretario Enzo Valente ha acceso i riflettori sulla situazione della Trasnova, Logitech e Teknoservice.

​”Abbiamo chiesto all’Assessore Calvi di interloquire direttamente con l’azienda affinché si trovi in extremis una soluzione che eviti i licenziamenti,” ha dichiarato Valente. “I tempi sono strettissimi: entro la fine del mese si concluderanno i 75 giorni della procedura di mobilità. È fondamentale far tornare l’azienda sui propri passi, attivando ammortizzatori sociali conservativi, come la Cassa Integrazione, per scongiurare il collasso sociale“.

​L’Assessore Calvi ha confermato che l’Assessorato ha già attivato gli uffici competenti affinché le aziende del territorio possano accedere agli ammortizzatori sociali necessari per preservare il reddito dei lavoratori ed evitare che l’attuale crisi dell’automotive Stellantis possa ledere ulteriormente il tessuto economico del cassinate.

​La UGL ha ribadito la necessità di un fronte comune che veda coinvolti sindacati, Regione, forze politiche e Governo nazionale per affrontare una crisi che appare ormai “irreversibile e profonda”. In tal senso, Valente pur apprezzando le misure messe in campo dalla Regione Lazio come la ZLS, ha richiamato l’importanza di altre misure, citando nuovamente il ruolo strategico che potrebbe giocare la ZES.

​​”Apprezziamo la rapidità e l’impegno dimostrato dall’Assessore Calvi – conclude Valente – Non lasceremo nulla di intentato per difendere ogni singolo posto di lavoro e la dignità del territorio cassinate“.