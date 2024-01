Crisi d’impresa: due giorni di convegno a Fiuggi

‘IL CONCORDATO PREVENTIVO TRA VECCHIE E NUOVE PROBLEMATICHE’. Due giornate di approfondimento con la presentazione del ‘Manuale del diritto della crisi e del risanamento d’impresa’

Venerdì 12 e sabato 13 gennaio 2024 – Teatro Comunale di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 16

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore il 15 luglio 2022, recepisce la Direttiva Insolvency, dalla quale emerge che gli strumenti di regolazione della crisi devono permettere soprattutto il recupero delle capacità produttive dell’impresa, con la conseguenza che la continuità aziendale diviene un bene in sé, in quanto consente la tutela di interessi economici e sociali considerati assai più rilevanti rispetto alla sola tutela dei creditori, specie se attuata mediante la liquidazione dei beni.

In quest’ottica va letta anche la normativa in tema di misure protettive e di composizione negoziata della crisi: la tutela del patrimonio dell’imprenditore è consentita solo per un contenuto lasso di tempo e purché sia funzionale alla ristrutturazione oppure a una più ordinata liquidazione.

Su questi aspetti e sui contenuti del volume ‘Manuale del diritto della crisi e del risanamento d’impresa’, a cura del Prof. Avv. Antonio Caiafa e del Cons. Andrea Petteruti, verteranno le due giornate di approfondimento, organizzate dall’Ordine degli Avvocati di Frosinone, con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone e la Casa Ciociara della Cultura, grazie al contributo di Pbg Auctioneers and Valuers e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del Consiglio Nazionale del Notariato, dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Città di Fiuggi.

L’opera, assai ampia ed aggiornata sotto il profilo normativo, giurisprudenziale e dottrinario, consente un confronto fra ‘passato’ e ‘futuro’, esamina i singoli istituti e propone anche un raffronto con la ‘vecchia’ normativa. Il manuale, pertanto, è rivolto non solo agli operatori del diritto qualificati ma anche a chi si avvicina per la prima volta al diritto della crisi e del risanamento di impresa, in quanto consente lo studio delle nuove disposizioni cogliendo le differenze rispetto a quelle della legge fallimentare ma, al contempo, rende possibile, grazie anche all’ampio uso delle note in calce al testo, un lavoro di approfondimento e di riflessione.

IL PROGRAMMA

La prima giornata, in programma venerdì 12 gennaio 2024, al Teatro comunale di Fiuggi, in piazza Trento e Trieste 16, si aprirà alle ore 15 con i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Frosinone, dottor PAOLO SORDI, seguiti dai saluti dei rappresentanti dei consigli nazionali, aperti dal presidente del Coa di Frosinone, avvocato Vincenzo Galassi. Dalle 15.30, poi, prenderanno il via le sessioni del convegno.

Venerdì 12 gennaio 2024 – 1°SESSIONE ORE 15:30 – 19:00

Introduce e coordina Cons. ANDREA PETTERUTI

INTERVENTI

Pres. LUCIANO PANZANI – Il concordato ‘ridisegnato’: gli interessi tutelati ed il confronto con altri ordinamenti

Prof. Avv. STEFANIA PACCHI – La continuità aziendale in rapporto ad altre soluzioni (parte I: focus su classamento ed allocazione delle risorse)

Cons. MICHELE MONTELEONE – La continuità aziendale in rapporto ad altre soluzioni (parte II: focus su falcidia e moratoria)

Prof. Avv. ANTONIO CAIAFA – I rapporti di lavoro (focus su cessione e retrocessione dell’azienda)

Sabato 13 gennaio 2024 – 2°SESSIONE ORE 09:00 – 12:30

Presentazione del volume

‘Manuale del diritto della crisi e del risanamento di impresa’ – Presentazione del volume a cura del Presidente LUCIANO PANZANI

Introduce e coordina Pres. LUCIANO PANZANI

INTERVENTI

Prof. Avv. FRANCESCO GRIECO – Il nuovo ruolo del commissario giudiziale

Cons. ROBERTO AMATORE – L’ammissione della procedura: i controlli del tribunale

Pres. GIUSEPPE BOZZA – Le maggioranze per l’approvazione dei concordati

Cons. ANDREA PETTERUTI – L’omologazione: i controlli del tribunale ed il cross class cram down

INTERVENTO DEGLI SPONSOR ORE 12:30 – 13:00

PAUSA PRANZO ORE 13.15

Sabato 13 gennaio 2024 – 3°SESSIONE ORE 14:30 – 16:00

Introduce e coordina Prof. Avv. ANTONIO CAIAFA

INTERVENTI

Prof. Dott. NICOLA RICCARDELLI – La domanda di accesso e le modifiche statutarie: profili notarili

Prof. Dott. ALESSANDRO GENNARO – Il nuovo ruolo dell’aziendalista: la pianificazione e l’attestazione

Sabato 13 gennaio 2024 – 4°SESSIONE ORE 16:00 – 18:00

Introduce e coordina Cons. ANDREA PETTERUTI

Il finanziamento dell’impresa in crisi e le decisioni sui contratti pendenti

Ne discutono

Avv. MARIA TERESA DELLA CORTIGLIA

Cons. LIVIA DE GENNARO

Prof. Avv. EMANUELE MATTEI

Per gli avvocati e i commercialisti la partecipazione comporterà l’attribuzione di un massimo di 12 crediti formativi professionali. La prenotazione è possibile inviando una mail agli indirizzi: info@ordineavvocatifrosinone.it e segreteria@fr.odcec.com.

