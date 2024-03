Crisi automotive, Ciacciarelli: “Iniziativa regionale per salvaguardare l’intero comparto”

“ Davanti ad una evidente e prolungata crisi produttiva ed occupazionale che sta interessando il settore industriale nell’intero territorio del basso Lazio ed in particolare lo stabilimento produttivo “Stellantis” di Piedimonte San Germano che registra negli ultimi sei anni un calo della produzione pari al 30 % con la conseguente perdita di circa 1200 posti di lavoro, diviene necessaria una mobilitazione di tutte le istituzioni preposte per salvaguardare e rilanciare un comparto che ha segnato storicamente e continua a rappresentare la principale espressione della politica industriale del nostro territorio nonché importante fonte occupazionale.

Già nei mesi scorsi in Consiglio Regionale è stato approvato un Ordine del Giorno per la convocazione presso la Città di Cassino di un tavolo Tecnico Regionale per il rilancio dell’area industriale, il prossimo 14 marzo si terrà presso il Comune di Piedimonte San Germano un’ audizione della Commissione Consiliare del Lazio Sviluppo Economico ed Attività Produttive, cui seguirà una visita dello stabilimento, per affrontare nuovamente il tema.

È importante continuare ad affrontare in modo sinergico con tutte le autorità preposte ed in chiave risolutiva una problematica che rischia di mettere in seria discussione la stabilità industriale ed occupazionale di un territorio la cui crescita ed affermazione negli anni è sempre stata legata a doppio filo alla considerazione riposta, nel quadro di politica aziendale, nello stabilimento di Piedimonte San Germano che ancora oggi rappresenta una delle più importanti industrie presenti nella Regione Lazio.

Ringrazio il Presidente Rocca e l’Assessore Angelilli per questa importante iniziativa alla quale sarò presente, essendo una delle più importanti tematiche di cui è investito il mio territorio.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

