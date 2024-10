Crisi alla Cartiera Burgo di Sora: il Presidente del Consiglio della Provincia Quadrini esprime preoccupazione per i lavoratori

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, manifesta profonda preoccupazione per la crisi che sta attraversando la Cartiera Burgo, ex Cartiera Del Sole di Sora, che coinvolge oltre 400 lavoratori. Recentemente, durante un incontro tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, è emersa la necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per far fronte a un nuovo periodo di difficoltà.

“È inaccettabile che gli impianti non saturi vengano fermati anche nei periodi di normale produzione”, ha dichiarato il Quadrini, evidenziando che gran parte del perimetro dello stabilimento sarà interessato da questa situazione critica. La decisione di attuare cicli di rotazione per i lavoratori rappresenta una risposta necessaria, ma preoccupante, che riflette un quadro industriale in difficoltà.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, sottolineando l’importanza di sostenere il territorio, già provato da tensioni economiche e sociali. “La provincia di Frosinone sta seguendo con massima attenzione gli sviluppi della situazione alla Cartiera Burgo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che tutelino i posti di lavoro e garantiscano la stabilità economica della nostra comunità. Io personalmente mi impegnerò ad incontrare la proprietà per chiarire e capire l’attuale situazione lavorativa dell’ azienda. Non posso mai permettere che un’altra grossa realtà del territorio vada in sofferenza. Noi come politica dobbiamo tutelare i nostri cittadini e la nostra economia” ha aggiunto.

Il Presidente del Consiglio Provinciale si impegna a collaborare con le parti interessate per affrontare questa crisi e a garantire che i lavoratori ricevano il supporto necessario in questo momento.

