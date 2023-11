Crescono le nuove povertà e cresce l’impegno del club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino per alleviare la fame

Anche nel Lazio crescono le nuove povertà e sempre più gente si rivolge alle associazioni e organizzazioni di volontariato solidale per farsi aiutare a soddisfare un bisogno primario come la fame. Per questo il club Lions continua il suo impegno nel progetto “Alleviare la fame” allargando la collaborazione ad altre associazioni presenti sul territorio. Infatti nei giorni scorsi, il 14 novembre, in collaborazione con la società San Vincenzo de Paoli e il suo Presidente di Sora Enzo Passeri sono state ritirate derrate alimentari dal Banco Alimentare di Aprilia e portate nel magazzino preposto e poi distribuite alle famiglie bisognose che purtroppo aumentano sempre di più. Dal banco è stato prelevato un furgone di buste di latte, biscotti, spuntì, acqua e bevande analcoliche etc. Siamo contenti di aver rafforzato la collaborazione con la San Vincenzo de Paoli che sicuramente si estenderà in altri ambiti visto il tradizionale impegno dei Vincenziani in importanti e diversi campi di solidarietà.

Il Presidente del club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA