Crescita e sviluppo culturale e sociale del territorio. Gli argomenti dell’incontro tra il rettore Dell’Isola e Quadrini

Si è svolto presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’incontro tra il Magnifico Rettore, Prof. Ing. Marco Dell’Isola, e il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini. Un incontro importante per parlare e programmare effetti congiunti utili alla crescita e lo sviluppo sia culturale che sociale del territorio.

“Il sapere, la formazione, la cultura è la parte trainante di un processo di riqualificazione di un territorio e le università in questo processo hanno un ruolo molto influente.” Questo il commento di Gianluca Quadrini che subito dopo afferma – “l’incontro che oggi ho avuto con il magnifico rettore, prof. ing. Paolo Dell’Isola, è stato importante per programmare effetti congiunti utili alla crescita e allo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio. Una ripresa che può avvenire solo attraverso una pianificazione strategica capace di toccare il tessuto urbano realizzando affinchè si generi un meccanismo di inclusione sociale. Le università sono elementi fondamentali di valorizzazione del territorio perché attraverso l’istruzione, il diffondere della cultura, possono innescare dei cambiamenti con conseguenti effetti positivi su i vari aspetti della vita economica e sociale. Ringrazio il magnifico rettore, l’il prof. Ing. Paolo Dell’Isola, per questo incontro tanto importante quanto proficuo e per la sensibilità mostrata nei confronti delle nostre comunità.”

COMUNICATO STAMPA