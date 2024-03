“Crescere con i libri”: la baby commissione ha votato i 10 migliori albi illustrati

Cisterna di Latina – Sono i bambini delle scuole dell’infanzia i protagonisti e giurati della selezione del libro vincitore per la sezione Crescere con i Libri. Anche a Cisterna di Latina, infatti, si sono tenute le votazioni per il “Premio Nazionale Nati per Leggere 2024”. Chiamati alle urne le piccole e i piccoli lettori dei plessi scolastici Marcucci, 17 Rubbie, Bellardini e Cappuccetto Rosso dell’I.C. Leone Caetani. Il programma nazionale Nati per Leggere, supportato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro Per la Salute del Bambino Onlus, promuove la lettura in famiglia fin dalla nascita da ben 25 anni.

Il premio è stato istituito per segnalare la migliore produzione editoriale per bambini sul tema “Tra immaginazione e realtà: magia e fantasia nelle storie per bambini”. A partire dal mese di gennaio, i bambini hanno letto in classe i 10 albi illustrati candidati nella sezione “Crescere con i libri” grazie al supporto delle educatrici, insegnanti, volontari NpL.

“Questa iniziativa, proposta dalla Biblioteca comunale Marsella, è un’importante esperienza di crescita e di cittadinanza attiva – spiega il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Maria Innamorato – per i giovani lettori, che hanno potuto esprimere la propria preferenza in cabina elettorale come veri giurati”. Le votazioni saranno spogliate e sommate con quelle di tutti i gruppi NPL che hanno aderito al progetto per decretare il vincitore che sarà annunciato il prossimo maggio al Salone del Libro di Torino.

