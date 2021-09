Crema solare avanzata dopo le vacanze estive? Non buttarla! Ecco i migliori trucchi per riutilizzarla

Se vi è avanzata la crema solare non sprecarla buttandola via. Segui questi consigli per utilizzarla come alleata nelle faccende domestiche e per la bellezza di corpo e capelli!

L’estate volge al termine e per molti le giornate al mare sono orami un lontano ricordo. Al rientro dalle vacanze, capita spesso di ritrovarsi con i flaconi di crema solare a metà o comunque non finita. Nella maggior parte dei casi la protezione non può essere conservata fino all’anno successivo perché ha una scadenza che va dai 6 ai 12 mesi. Che fare quindi in questi casi? Buttarla non è affatto la soluzione! Esistono diversi modi per riutilizzarla sia in casa che per migliorare l’aspetto di pelle e capelli. Vi sveliamo alcuni trucchi che possono tornarvi utili ed eviteranno che la crema solare vada inutilmente sprecata.

Crema solare avanzata: come riutilizzarla su pelle e capelli

Crema idratante o base per il trucco

La protezione solare è perfetta come crema idratante sia per il corpo che per il viso. Oltre ad essere nutriente per la pelle e combattere la secchezza post-vacanze, ci protegge dai raggi solari. Spesso si fa l’errore di pensare che l’esposizione al provochi danni alla cute solo quando si è al mare o in piena estate. Ma anche quando si è in città sarebbe bene correre ai ripari e proteggere il viso dai raggi del sole. C’è anche chi utilizza la crema solare come base per il make-up- Inoltre, potete usarla nelle zone particolarmente disidratate come i talloni e i gomiti.

Scrub esfoliante

Avete mai pensato di riutilizzare la protezione solare per preparare uno scrub per il corpo? Ebbene sì, questa crema si presta perfettamente a questo scopo. Per farlo in casa vi basterà aggiungere un po’ di zucchero di canna o di sale (senza esagerare con la quantità, soprattutto se avete una pelle sensibile) per raggiungere una consistenza granulosa. In alternativa potete optare anche per i fondi di caffè. Il consiglio è quello di effettuare lo scrub prima della doccia facendo dei movimenti circolari e lasciandolo agire sulla pelle per qualche minuto.

Maschera per nutrire i capelli

La protezione solare avanzata può anche essere utilizzata per la bellezza della propria chioma come se fosse una vera e propria maschera. Basta applicarne una piccola quantità sulle lunghezze e lasciare in posa per circa un quarto d’ora. Dopo di che, risciacquate con acqua abbondante e fate lo shampoo. Discorso simile vale anche per i prodotti abbronzanti a base di olio (ad esempio di cocco o di tiarè). Applicatelo sui capelli prima di lavarli per avere una chioma idratata e luminosa!

Protezione solare avanzata: gli usi domestici che (probabilmente) non conosci

Su mobili di legno e oggetti di metallo ossidati

Gli oli solari avanzati o scaduti sono dei veri alleati nelle faccende domestiche. Sono ottimi per lucidare, ad esempio, i mobili di legno. Spruzzatene un po’ su un panno asciutto e fate la prova su un armadio o un comodino. Vedrete come torneranno lucidi! Stesso discorso vale anche per il metallo ormai ossidato: usatene un po’ sugli oggetti fatti di questo materiale per donare brillantezza.

Pulizia di divani e borse

La crema solare è un prodotto molto efficace anche per pulire divani e accessori in pelle come le borse e le scarpe. Applicatene un po’ su un panno leggermente inumidito e passatelo delicatamente sugli aloni presenti su divani, borse e altri oggetti in pelle. Poi asciugate e assorbite per bene con un panno pulito

Per rimuovere tracce di colla e inchiostro

La protezione solare in crema è anche una valida alleata per rimuovere residui di adesivi e colle dalle superfici. È sufficiente passarne un po’ sull’oggetto in questione e lasciare agire per qualche minuto e infine risciacquare. Inoltre, la crema solare è molto efficace per pulire le mani sporche di inchiostro o pennarelli, ad esempio quelle dei più piccoli che si sporcano costantemente. Applicatene un po’ sulla zona macchiata e massaggiate. Dopo di che, sciacquate le mani. Le macchie verranno via con facilità!

fonte Greenme