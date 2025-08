CREA: concorso per operatori tecnici con licenza media

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ha indetto un concorso per operatori tecnici.

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso di Diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 12 agosto 2025.

Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono i requisiti richiesti, come si svolge la selezione, come presentare la domanda di partecipazione e rendiamo disponibile il bando pubblico da scaricare e consultare.

CONCORSO CREA PER OPERATORI TECNICI

Il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria necessita di due operatori tecnici, da assumere nell’ambito dei progetti AVISP1, AVISP2, Aracne, Morus up, codice AA_12/2025, condotto dall’ente per lo svolgimento della seguente attività:

allevamento di baco da seta in campo e laboratorio, coltivazione, potatura e riproduzione del gelso, preparazione dell’alimentazione per l’insetto, disinfezione ambienti d’allevamento.

La sede di servizio di lavoro è il laboratorio di gelsibachicoltura di Padova.

REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al concorso CREA per operatori tecnici le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

età non inferiore ad anni 18;

età non superiore agli anni 65;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica al posto da ricoprire;

assenza di cause ostative all’accesso:

– non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

– non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

I candidati devono anche essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Infine, oltre alle competenze specifiche si richiede la conoscenza dell’informatica di base e della lingua inglese.

COME SI SVOLGE LA SELEZIONE

La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Il colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo professionale di Operatore tecnico VIII livello, e le materie relative all’area di specializzazione prescelta, anche attraverso la discussione dei titoli presentati.

Nel corso del colloquio saranno accertate la conoscenza della lingua inglese, dei principali strumenti e linguaggi informatici e, per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso del CREA per operatori tecnici deve essere presentata entro il 12 agosto 2025, esclusivamente in via telematica, attraverso l’apposita Piattaforma collegandosi al link presente in questa pagina.

Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Chi non ha una PEC può leggere in questa pagina come attivarne una immediatamente, online, anche da smartphone.

Ricordiamo che per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o credenziali eIDAS.

BANDO

Per tutti i dettagli sul concorso del CREA per operatori vi invitiamo a scaricare e leggere attentamente il BANDO (Pdf 400 KB).

Per completezza informativa segnaliamo che l’avviso di selezione è stato pubblicato in questa sezione del sito web dell’Ente e in questa pagina del portale inPA.

SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Ai candidati ammessi a sostenere l’esame colloquio sarà data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, alla PEC indicata nella domanda di partecipazione, della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla.

Un avviso di carattere generale in ordine al luogo ed alla data di svolgimento dell’esame colloquio verrà, inoltre, pubblicato nell’apposita sezione del sito internet del CREA.

CREA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è il principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Le sue competenze scientifiche spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all’ambito socioeconomico. Ha piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

