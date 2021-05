Covod-19, da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino PFIZER verranno estesi a 5 settimane

Coronavirus: Come da raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico e della struttura commissariale per l’emergenza covid19, anche nella Regione Lazio, a partire da lunedì 17 maggio i richiami del vaccino PFIZER verranno estesi a 5 settimane (35 giorni).

Questa modifica consentirà un aumento della platea della somministrazione delle prime dosi.

Sarà garantito l’appuntamento per la seconda dose nello stesso hub vaccinale e nello stesso orario con un posticipo di 14 giorni.

Tutti cittadini interessati verranno avvisati tramite sms.

Tutte le informazioni su: salutelazio.it.

