Covid19. COMLAS deposita presso ISS e AGENAS le “Regole” per l’esecuzione delle autopsie

La Società Scientifica COMLAS che rappresenta ed unisce in Italia i Medici Legali del Sistema Sanitario Nazionale (www.comlas.org), ha preso l’iniziativa di elaborare un documento che riteniamo di grande utilità in questa difficilissima fase, al fine di definire procedure ottimali per la gestione di attività sensibili al contenimento della diffusione del Virus, e per le indicazioni per l’accertamento autoptico nei casi di COVID-19 sospetta, probabile o confermata, dati questi ultimi che hanno una grande rilevanza anche a fini epidemiologici.