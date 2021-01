Covid, ventata gialla sull’Italia mail virus circola ancora, attenzione alla terza ondata

Il numero dei nuovi contagi, rispetto alle settimane passate diminuisce, cala quello dei ricoveri, si allenta sia pure leggermente la pressione sui reparti di terapia intensiva. E sul Paese si annuncia l’arrivo di una ventata “gialla”. Molte Regioni guardano a venerdì prossimo, 29 gennaio, quando, dall’analisi dei dati aggiornati scaturirà il responso sulle fasce di colore che sarà poi ufficializzato con una nuova ordinanza del Ministro della salute, Roberto Speranza.A meno di sorprese col nuovo report di Cabina di regia, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute da domenica la cartina del Paese non sarà più a prevalenza arancione. Il leggero miglioramento dei dati annuncia infatti l’arrivo di una ventata di giallo. Delle 12 regioni attualmente in area arancione, diverse dovrebbero scendere nella classifica del livello di rischio, passando, per l’appunto in quella gialla. L’ufficialità si avrà solo con l’arrivo dei dati e i calcoli e le valutazioni della Cabina di regia, ma tra i Governatori, che già conoscono i numeri delle regioni che presiedono, più d’uno spera nel cambio di fascia. È il caso di Luca Zaia, del Veneto, che stamattina lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: “Abbiamo ragionevoli speranza di arrivare alla zona gialla”. Da una stima dei tecnici regionali, l’indice Rt è a circa 0.62 e dopo tre settimane in zona arancione, da domenica il Veneto dovrebbe tornare in zona gialla.Potrebbero scendere nell’area più bassa di rischio anche Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria e Piemonte. Le prime tre accomunate, nel report della Cabina di regia della settimana passata, dalla valutazione di rischio “bassa”, per il Piemonte invece “moderata”. Per tutte e cinque le regioni si registra un tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva entro la soglia del 30% – Abruzzo 22%, Calabria 13%, Lazio e Liguria, 30%, Piemonte 26%, Veneto 27% (dati Agenas aggiornati al 26 gennaio). Sotto soglia – precisamente al 28% – c’è anche la Sicilia, che ha fatto registrare una riduzione molto netta nel numero dei nuovi contagi e dalla zona rossa, dove si trova adesso, potrebbe scendere in quella arancione. Sei, invece, le regioni con tassi di occupazione delle terapia intensive oltre il limite: Friuli Venezia Giulia (37%), Lombardia (33%), Marche (31%), Provincia Autonoma di Trento (40%), Puglia (39%), Umbria (38%). Un segnale preciso per tecnici e scienziati: significa che la circolazione del virus nel Paese è ancora elevata.“La situazione è molto delicata perché siamo come su un plateau con la curva che, in sostanza, non sale e non scende”, spiega Enrico Coscioni. Primario cardiochirurgo, componente della Cabina di regia, è il presidente dell’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che valuta l’efficienza dei sistemi regionali. Analizzando l’evoluzione del contagio tiene a dire: “Le restrizioni di Natale e il fatto che molte regioni siano state in zona arancione evidentemente hanno avuto qualche effetto sui numeri, fortunatamente non siamo ai livelli di ottobre, ma noi della Cabina di regia restiamo preoccupati per la situazione complessiva”. Il timore, da quello che risulta ad HuffPost diffuso anche dalle parti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico è che il calo che si registra nei numeri possa sfociare in un abbassamento generale della soglia dell’attenzione. Specie per le conseguenze che il miglioramento, sia pure lieve, delle condizioni generali porterà nella nuova assegnazione delle aree di rischio, disposta sulla base dell’algoritmo. “Un allentamento oggi interpretato come “un libera tutti” potrebbe avere effetti devastanti già tra due settimane”, ragionano dalle parti del Ministero Salute.E poi c’è da tenere presente l’incognita legata alle varianti. È di stamattina la notizia della nascita di un Consorzio tra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità per affrontare la questione, potenziando l’attività di sequenziamento, finora scarsa e portata avanti a macchia di leopardo eppure fondamentale per individuare le mutazioni del virus. Insomma, ben vengano i passaggi di fascia in ragione di numeri meno emergenziali, ma l’allerta deve restare alta.“È possibile che da domenica alcune regioni passino in zona gialla, ma questo non deve far abbassare l’attenzione – ribadisce Coscioni – la situazione generale resta delicata. Prendiamo ad esempio i dati relativi ai ricoveri: su quel fronte non si registra un decremento sostanziale. E la pressione sui servizi sanitari è ancora forte. Certo non ci sono più le file fuori dai pronto soccorso, ma la sofferenza sugli ospedali – vedi occupazione dei reparti ordinari e di quelli di terapia intensiva – resta. Anche l’incidenza del virus rimane alta in tante aree del Paese”.E c’è sempre la variabile “terza ondata”. “Il timore di tutti, considerando che la nostra campagna vaccinale sta procedendo a rilento e tenendo presenti i numeri che il contagio fa registrare in Europa, è che la terza ondata possa arrivare tra febbraio e marzo – conclude Coscioni – Per questo dobbiamo continuare a rispettare le restrizioni e le regole anti contagio”.

Foto e fonte huffingtonpost.it