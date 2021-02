Covid, stop a vendita U-Mask come dispositivo medico

Il ministero della Salute ha disposto «il divieto di immissione in commercio del dispositivo medico U-Mask Model 2» e «l’adozione della misura del ritiro del medesimo prodotto» dal mercato. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al ministero che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio «privo di autorizzazione», sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il ministero evidenzia i «potenziali rilevanti rischi per la salute» derivanti «dall’assenza di un regolare processo valutativo».Le mascherine U-Mask sono finite nel mirino dopo un’inchiesta di Striscia la notizia che ha rivelato che il filtraggio era inferiore al 95% rispetto a quello previsto dalla legge: pur costando 35 euro, filtrerebbero meno di quelle da 50 centesimi. La procedura di validazione dell’Istituto superiore di sanità si limita infatti a una semplice controllo di documenti e non a un controllo di efficacia dei dispositivi. Distribuita in 121 Paesi del mondo, la U-Mask è stata adottata da diverse federazioni sportive,ed è diffusissima in Formula Uno e in Parlamento. I carabinieri del Nas di Trento, che a fine gennaio hanno sequestrato il laboratorio a Bolzano, avevano scritto al ministero della Salute affinché venisse valutata la possibilità di sospendere la qualifica di dispositivi medici per le note mascherine. Sulla vicenda la Procura di Bolzano ha aperto un’indagine per l’assenza di autorizzazioni del laboratorio e per esercizio abusivo della professione. E a Milano è in corso un’inchiesta nella quale, al momento, è indagato per frode nell’esercizio del commercio l’amministratore della filiale italiana della società.Anche l’Antitrust aveva avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine U-Mask. Nel mirino dell’autorità indipendente, che si occupa di difendere il diritto di concorrenza e i diritti dei consumatori, i claim del prodotto sviluppato da U-Earth Biotech Ltd . Nelle pubblicità «verrebbe enfatizzata l’efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato».

foto e fonte corriere.it