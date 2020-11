“Covid, serve un saturimetro in ogni casa”: cos’è, come funziona e quanto costa

Lo ha ribadito anche Roberto Bernabei, direttore del reparto di Geriatria del Policlinico Gemelli durante un’intervista a Piazzapulita: bisogna comprare un saturimetro e tenerlo in casa per riuscire a distinguere i sintomi del Covid da una normale influenza. Il sottotesto di questo invito è facile capirlo guardando i numeri e le notizie che arrivano dagli ospedali delle regioni più sotto pressione. I posti letto cominciano a riempirsi, il personale è in affanno, qualsiasi azione che possa evitare viaggi inutili al pronto soccorso può essere d’aiuto. Ma cos’è di preciso un saturimetro, come lavora e quanto costa? Andiamo a rispondere a queste domande.

Come funziona e quanto costa

Il saturimetro è un piccolo strumento (sta nel palmo di una mano) che serve a misurare la saturazione di ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue arterioso periferico, e allo stesso tempo la frequenza cardiaca. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di persona, anziani, donne incinte, bambini e neonati inclusi. Per usarlo basta accenderlo, inserire il dito, in modo che il led illumini la parte centrale dell’unghia, e attendere qualche secondo per le letture di saturazione ossigeno e frequenza cardiaca. Fortunatamente, i prezzi sono abbordabili, con circa 30 euro si trovano saturimetri perfetti per lo scopo.

I dati che vanno presi come una spia d’allarme

La saturazione di ossigeno nel sangue serve a stabilire il grado di funzionalità respiratoria della persona. Quando il valore registrato è superiore al 95%, la saturazione va considerata normale. Se il paziente presenta valori inferiori alla sotto del 95% si è in presenza di ipossiemia, che può essere definita: lieve, quando i valori sono compresi fra il 91% e il 94%; moderata, quando i valori sono compresi fra l’86% e il 90%; grave, quando i valori sono uguali o inferiori all’85%. Con queste percentuali c’è un potenziale rischio per la salute e una spia di allarme una possibile polmonite in corso, come quella del Covid-19.

fonte ilsalvagente.it foto web