Covid, quanto sono efficaci i vaccini: i nuovi dati dell’Iss

Il Report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità ha pubblicato nuovi dati sull’utilità dei vaccini contro il Covid-19 attualmente in uso in Italia, segnalando un’elevata efficacia.L’alta efficacia dei sieri offre una protezione al 92% rispetto ai ricoveri nei reparti non critici, al 95% nelle terapie intensive e al 91% rispetto ai decessi.I vaccini offrono un’elevata copertura “anche con variante Delta prevalente”. La percentuale delle infezioni tra gli operatori sanitari rispetto al totale è stabile al 3,6%, ha sottolineato l’Iss con un tweet.Nell’ultima settimana è aumentata l’incidenza in tutte le fasce d’età, ma in particolare in quella sotto i 12 anni che ancora non può essere vaccinata. Tra gli under 12 si è registrata, appunto, l’incidenza più elevata rispetto alle altre fasce d’età.Sul totale, il 24% dei casi sono stati diagnosticati sotto i 20 anni d’età.Nella fascia in età scolare, il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni, e solo il 13% e il 7% è stato diagnosticato rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.Nelle fasce di età dei più giovani, fra l’11 e il 24 ottobre, si sono registrati 10.333 nuovi casi, 84 ospedalizzati, un ricoverato in intensiva e nessun deceduto.Attualmente, si è arrivati a poco più dell’86% della popolazione già vaccinata. Un numero significativo, secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, “ma dobbiamo ancora crescere” e accelerare sulle terze dosi.Sempre Speranza ha sottolineato che dall’ultimo report dell’Iss emerge un quadro in cui l’Italia si presenta “con i numeri più bassi in Europa”.La variante Delta è attualmente al 99% dei casi sequenziati, mentre è scomparsa l’Alfa e si sono registrati rari casi di Gamma e Beta.

