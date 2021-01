Covid, Ospedale Bambino Gesù: anticorpi per 99% dei sanitari 21 giorni dopo prima dose

Sette giorni dopo la seconda somministrazione, invece, gli anticorpi sono stati sviluppati dal 100% dei vaccinati valutati. Sono i dati emersi dal primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.Il 99% dei sanitari vaccinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha sviluppato anticorpi contro il coronavirus a 21 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid. Mentre sette giorni dopo la seconda iniezione, gli anticorpi sono stati sviluppati dal 100% dei sanitari valutati. Questi sono solo alcuni dei dati emersi dal primo monitoraggio realizzato tra gli operatori sanitari del Bambino Gesù, dall’équipe della Medicina del Lavoro e della struttura complessa di Microbiologia, con il supporto dell’Immunologia clinica e il coordinamento della Direzione sanitaria.Nella struttura, ad oggi, la prima dose di vaccino è stata iniettata a quasi 3.000 operatori sanitari negativi (mai entrati in contatto col virus), mentre sono 1.425 i sanitari a cui è stata somministrata la seconda dose del vaccino.Nello specifico, dal monitoraggio effettuato a 21 giorni dalla somministrazione della prima dose, è emersa tra i vaccinati la produzione di una quantità di anticorpi specifici 50 volte superiore alla soglia di negatività. Sul fronte immunologico, inoltre, come precisato dal Bambino Gesù, a soli 7 giorni dalla prima dose è stato registrato nell’80% dei vaccinati un aumento delle cellule B di memoria, che mantengono la produzione di anticorpi nel tempo, e nel 64% un incremento significativo delle cellule T di memoria, incaricate di coordinare l’intera risposta immunitaria contro il virus. Risultati, precisa l’ospedale, che sembrano supportare pienamente i dati epidemiologici: non è stato registrato nessun caso di contagio a partire dal 14esimo giorno dalla prima dose. 7 persone, invece, hanno sviluppato l’infezione da Sars-CoV-2 “entro il 14esimo giorno dalla prima somministrazione del vaccino, con lievi sintomi e senza necessità di ricovero ospedaliero”.Sette giorni dopo la seconda dose, invece, gli anticorpi sono stati sviluppati dal 100% dei vaccinati valutati, con un titolo anticorpale di circa 1.000 volte superiore alla soglia di negatività, indice di elevato tasso di potenziale protezione.”Si tratta dei primi risultati che confermano nella pratica clinica la bontà dell’approccio vaccinale in termini di efficacia e di protezione dal Sars-CoV-2. Ampliano inoltre le nostre conoscenze, mostrando i dettagli dei meccanismi della risposta immunitaria al vaccino, e suggeriscono, basandosi su quanto finora evidenziato, che gli anticorpi prodotti dalla vaccinazione abbiano una persistenza nell’organismo alquanto duratura”, ha commentato Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia.

foto e fonte tg24.sky.it