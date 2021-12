Covid, Omicron fa paura: Italia verso la stretta di Natale

Dal ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto fino all’accorciamento della durata del Green pass, passando per l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico: tante le misure che la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il prossimo 23 dicembre dovrà valutare.

Contagi in aumento, la variante omicron che – dai primi dati – si moltiplica molto più velocemente rispetto alla Delta, ricoveri e terapie intensive in crescita come purtroppo i decessi. “Siamo preoccupati – spiega il ministro della Salute Roberto Speranza – solo un irresponsabile non lo sarebbe. L’acqua del virus, di questa quarta ondata si alza e noi dobbiamo alzare il livello di attenzione”. Il governo dunque pensa a una stretta: dal ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto fino all’accorciamento della durata del Green pass, passando per l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico e ai tamponi per assistere ad eventi particolarmente affollati, anche se vaccinati. Sono tante le misure che la cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il prossimo 23 dicembre dovrà valutare. A deciderne la portata saranno gli ultimi dati relativi alla diffusione proprio della variante Omicron. E’ la minaccia che ha scombinato i piani. Per ora gli esperti sanno dire con certezza che è molto più contagiosa, e a dimostrarlo con i fatti c’è l’impennata di casi che si registra in vari Paesi, dal Regno Unito agli Usa all’Europa. Nessuno si sbilancia invece sulla sua gravità. Giovannini: “Non sono previste altre misure per i trasporti” Dalle prime indiscrezione non sono previste altre misure per i trasporti. “Il Green pass utilizzato nelle ultime settimane per viaggiare sui mezzi locali è già una misura piuttosto robusta – spiega il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Vediamo che i controlli anche sui treni regionali, mostrano una parte molto contenuta nell’ordine del 2% di controlli positivi, cioè di persone sprovviste di green pass”. Rasi, “alcune regioni potrebbero essere vicine alla zona arancione” “Se ‘buca’ il vaccino è praticamente un altro virus, e allora tutto può cambiare, anche questo green pass potrebbe non bastare più”, avverte Guido Rasi, consulente per la campagna vaccinale del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Secondo l’ex direttore dell’Ema alcune regioni d’Italia potrebbero presto essere vicine alla zona arancione perché “il contagio sale e le terapie intensive potrebbero riempirsi rapidamente”. A tal proposito una circolare del ministero della Salute alle Regioni sollecita un “rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase epidemica” definita “acuta e caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus”. Un invito ad allacciare le cinture e prepararsi all’impatto. Fedriga: “Usare il buon senso”, nel Lazio presto l’ordinanza per mascherine all’aperto A livello locale il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, invita a “non lanciare un allarme dopo l’altro” chiedendo a tutti di utilizzare “buonsenso”. Nel Lazio intanto si prepara un’ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio regionale mentre il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per ora, è attendista. “Non mi sembra che sia una misura così fondamentale, tenuto conto che molti sindaci di grossi capoluoghi l’hanno già adottata”, spiega. Più nette le scelte di Vincenzo De Luca. Vista la crescita “abnorme” dei contagi nelle ultime tre settimane in Campania vengono vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. Rimarrà consentito svolgere eventi con posti a sedere preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina. Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti lancia un appello: “Per fronteggiare il Covid le Regioni hanno speso tantissimo e ricevuto meno dallo Stato: siamo sotto di due miliardi. Il governo dunque più che emanare circolari, deve aumentare i fondi nella legge di stabilità”. Italia sempre più in giallo Da oggi intanto sono in giallo Veneto, Marche, Liguria e la provincia autonoma di Trento. Si trovano già in zona gialla: il Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e la Calabria. La differenza principale è che tornano obbligatorie le mascherine all’aperto. Restano sempre valide le regole del Green pass base (con tampone) e di quello rafforzato, il cosiddetto Super Green pass (vaccinati o guariti), che sono in vigore dal 6 dicembre scorso. Per avere il certificato rafforzato è necessario essersi sottoposto alla vaccinazione o essere guarito dal Covid, mentre si ottiene il Green pass base con il solo tampone. Ricordiamo che senza certificazione verde, in zona gialla così come in quella bianca, non si può salire sui mezzi di trasporto pubblico o privato, ma nemmeno utilizzare gli impianti nei comprensori sciistici. Non si può accedere ai luoghi di lavoro, nè all’università e alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali. Inoltre, non si può alloggiare né mangiare negli alberghi, mangiare nei ristoranti al chiuso e andare nelle palestre, nei musei, nei cinema, nelle biblioteche, nelle discoteche, ai convegni, alle fiere, alle feste, alle terme e nei centri benessere. Ricordiamo che una regione passa da zona bianca a gialla quando vengono oltrepassate contemporaneamente le soglie fissate per tre parametri: incidenza settimanale (deve supera i 50 casi su 100mila); tasso di occupazione dei posti letto in area medica ovvero ricoveri ordinari (deve supera il 15%); tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (deve superare il 10%). Le Regioni in bilico in vista delle festività natalizie sono Lazio, Lombardia e Emilia-Romagna che potrebbero diventare gialle. A rischiare perfino la Zona Arancione è il Friuli Venezia Giulia con 378 nuovi casi settimanali e i reparti ospedalieri occupati al 23,3% per quanto riguarda l’area medica e il 14,3% per quanto riguarda le terapie intensive. Letta: “Dobbiamo prendere decisioni difficili”. Meloni: “Governo procede a tentoni” Una situazione fluida e da monitorare in questi giorni pre-natalizi dove la maggioranza sarà chiamata a fare sintesi e prendere decisioni difficili. “Dobbiamo fare scelte nei prossimi giorni che evitino i lockdown che altri Paesi hanno fatto – il pensiero del segretario del Pd, Enrico Letta – condividiamo l’atteggiamento di massima prudenza che il governo ha deciso di assumere”. Dall’opposizione va all’attacco Giorgia Meloni che ironizza “sull’ennesima giravolta del ‘governo dei migliori'”. L’accusa all’esecutivo è quella di “procedere a tentoni e non avere in mente una reale strategia per affrontare il covid”. (rainews) foto web

Correlati