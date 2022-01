Covid, nel Lazio inizio anno con record contagi: 12.345 nuovi positivi

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 1 gennaio 2022: 12.345 nuovi positivi (+3.868) e 6 decessi. Oggi nel Lazio su 33.300 tamponi molecolari e 80.138 tamponi antigenici per un totale di 113.438 tamponi, si registrano 12.345 nuovi casi positivi al Covid (+3.868), sono 6 i decessi (-4), 1.154 i ricoverati (-8), 153 le terapie intensive (-1) e +979 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.752.

Rispetto a un anno fa: 1.598 ricoveri in meno in area medica, 152 in meno in terapia intensiva, 8.870 isolati a domicilio in meno e 17 decessi in meno.

I dati nelle Asl di Roma:

Asl Roma 1: sono 1.698 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 4.037 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.017 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 857 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.017 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.248 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.272 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 308 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 189 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Fonte Leggo – foto archivio