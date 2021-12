Covid, l’esame della patente diventa più facile e veloce: «Per snellire le lunghe code d’attesa». Ecco cosa cambia

L’emergenza pandemica Covid-19 porterà ad una rivoluzione nell’esame per ottenere la patente. È stato deciso di diminuire le domande al quiz per la patente per eliminare il più velocemente possibile le migliaia e migliaia di persone che aspettano, da oltre un anno, di sostenere l’esame ma che, a causa del lockdown e delle restrizioni, ancora non hanno avuto la possibilità di farlo. Ma non è l’unico motivo. A mancare sono anche gli ispettori con il compito di giudicare chi abbia passato o meno l’esame. Uno snellimento dell’esame consistente.Per ottenere la patente di categoria A1, A2, B, B1 e BE, si passa da 40 domande in 30 minuti (e 4 errori al massimo) a 30 domande in 20 minuti e non più di tre errori. Dieci domande in meno per eliminare le lunghe code di attesa che si sono formate fino ad oggi. Il decreto è già stato formulato ed è in Gazzetta Ufficiale dal 9 dicembre 2021: in alcuni passaggi, si legge che per «contrarre i tempi d’attesa dell’utenza sia necessario introdurre modifiche anche alle stesse modalità di svolgimento delle suddette prove teoriche» anche se l’importante rimane «l’efficacia delle stesse».«Il lungo perdurare della emergenza sanitaria da COVID-19 e la conseguente necessaria adozione di misure di prevenzione del contagio, anche in termini di riduzione dei candidati compresenti in aula per l’espletamento delle prove teoriche predette, ha determinato un considerevole numero di pratiche arretrate che difficilmente potranno essere evase nel rispetto dei termini di cui all’art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992». Pratiche arretrate, quindi, ed esame più facile per tutti i candidati.

Fonte Leggo