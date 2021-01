Covid, Lazio e Lombardia diventano gialle da lunedì

Lazio e Lombardia diventano due “regioni gialle”, cambiando dunque colore come era nella speranza di molti. Il ministro dellal Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze. Sono in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla». È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.Le regioni oggi in arancione passeranno in zona gialla a seguito della scadenza dell’ordinanza vigente, scandenza prevista per il 31 gennaio, quindi saranno effettivamente gialle da lunedì 1 febbraio. Con il passaggio della Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano alla zona arancione, in Italia, in base alle ordinanze che il ministro della Salute,Roberto Speranza, firmerà in giornata e che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio, in Italia non ci sono zone rosse.

fonte leggo – foto web