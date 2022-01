Covid, l’allarme del fisico Sestili: «Ci prepariamo a superare i 300mila casi al giorno»

A causa della variante Omicron, i contagi continuano a crescere in Italia e la curva epidemica da Covid-19 si prepara a superare i 300mila casi. Nonostante il numero dei contagi aumenti in maniera più lenta, rispetto a due settimane fa, Giorgio Sestili lancia l’allarme. Secondo il fisico, fondatore della pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’, tuttavia è molto difficile prevedere un picco perché potrebbero entrare in gioco elementi nuovi, come è accaduto poco prima di Natale. . Considerando l’attuale tempo di raddoppio dei casi positivi e sulla base dei dati degli ultimi giorni, «a partire da oggi (mercoledì 12 gennaio) la previsione è che i casi si avvicinino a 300.000; li vedremo crescere e superare questo valore fino a venerdì 14 gennaio». (Leggo) foto web

