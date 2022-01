Covid Italia, oltre 2,5 milioni di italiani positivi

Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 16 gennaio 2022. Sono 149.512 i nuovi casi e 248 i nuovi morti comunicati dalle Regioni nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri i casi erano stati 180.426 e i decessi 308.Tra antigenici rapidi e molecolari, sono 927.846 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.217.830). Il tasso di positività è pari al 16,1%, in aumento rispetto a ieri (quando era pari al 14,8%). In aumento anche i ricoveri (sono 18.719, 349 in più rispetto a ieri) e le terapie intensive (1.691, 14 in più nel saldo entrate/uscite con 128 ingressi giornalieri).Superati in Italia i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.548.857, con un incremento nelle ultime 24 ore di 78.010. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.706.915 mentre i morti sono 141.104. I dimessi e i guariti sono invece 6.016.954, con un incremento di 79.207 rispetto a ieri. (Leggo) foto web

