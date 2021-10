Covid Italia, bollettino oggi 5 ottobre 2021: 2.466 nuovi casi e 50 morti, scende il tasso di positività

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, martedì 5 ottobre, del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.466​ su 322.282 tamponi (ieri erano stati 1.612). Sono 50 i morti di oggi (ieri erano stati 37). Con 4.210 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 90.299, 1.797​ in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è oggi è al 0,8% (ieri era al 1,3%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall’inizio della pandemia sale a 131.118​.

