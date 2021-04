Covid in gravidanza, il rischio di morte cresce di 20 volte: sì al vaccino per chi è in attesa

Le donne che hanno contratto Covid-19 durante la gravidanza hanno una probabilità 20 volte maggiore di morire rispetto a donne incinte che non hanno contratto il virus. A evidenziarlo è uno studio internazionale pubblicato su Jama Pediatrics, che conferma l’utilità del vaccino anche durante un momento delicato come la gestazione.

L’indagine, guidata dalla University of Washington e dall’Università di Oxford e condotta tra aprile e agosto 2020, ha coinvolto più di 100 ricercatori e 2.100 donne incinte di 43 ospedali in 18 nazioni a basso, medio e alto reddito. Ogni donna affetta da Covid-19 è stata confrontata con due donne incinte non infette che hanno partorito nello stesso arco di tempo nello stesso ospedale.

I dati mostrano che le donne incinte non hanno più probabilità di contrarre il Covid-19 ma, se lo contraggono, hanno maggiori probabilità di morte, di richiedere cure in terapia intensiva, così come di avere un parto pretermine e preeclampsia. Circa il 40% delle donne in questo studio sono risultate asintomatiche e queste non erano a maggior rischio di complicanze legate al Covid o al parto. Mentre quelle obese o affette da ipertensione o diabete erano a maggior rischio di malattia grave. Dati come questi, conclude Michael Gravett, uno degli autori principali e professore di ginecologia presso la University of Washington School of Medicine, «supportano la decisione di indicare l’idoneità al vaccino per le donne in gravidanza, che inizialmente erano considerate a basso rischio di Covid-19 grave».

