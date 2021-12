Covid, il Governo pensa di prorogare lo stato di emergenza: ecco le nuove date

Il governo Draghi pensa a prorogare lo stato di emergenza “per due o tre mesi”. Il regime speciale creato per affrontare la pandemia scade il 31 dicembre ed è prorogabile, così è previsto dalla legge varata dal governo Conte 2, fino al 31 gennaio 2022. Per andare oltre sarebbe necessaria una nuova legge.Molto importante e caldo anche il tema scuola con il boom di casi covid tra i giovanissimi. “Al momento non è da prendere in considerazione alcuna ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie”. Così il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, sottolineando che “la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale”.

Fonte Leggo – Foto web