Covid, gli italiani ancora non vaccinati sono quasi 8 milioni. Il report: «Maglia nera alla fascia dai 40 ai 49 anni»

Quanti sono gli italiani ancora non vaccinati contro il Covid-19? Una risposta arriva dal report settimanale della struttura del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, secondo cui i cittadini italiani over 12 (sotto i 12 anni non ci si può vaccinare) che non hanno ricevuto ancora nemmeno la prima dose sono poco meno di 8 milioni, esattamente 7.958.368.Rispetto ad una settimana fa, si legge ancora nel report, si sono registrate circa 400mila prime somministrazioni. Gli over 50 privi di copertura contro il Covid sono 2.868.666, pari al 10,3% della popolazione complessiva di questa fascia d’età. La fascia con il maggior numero di non vaccinati e quella tra i 40 ed i 49 anni: sono 1.609.189, pari al 18,3% di tutti gli italiani tra i 40 ed i 49 anni. Seguono la fascia 12-19, con 1.366.436 (il 29,5%); 50-59, con 1.360.210 (14%) e 30-39, con 1.281.312 (18,9%). Tra gli over 80 c’è la minor quota di senza vaccino, il 4,9% (224.640).

Fonte Leggo foto archivio