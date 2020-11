Covid, Galli: «Natale? Scordiamoci i grandi cenoni, saremo nel pieno della seconda ondata»

Natale a rischio. Secondo l’infettivologo Massimo Galli del Sacco di Milano, a Natale l’Italia potrebbe essere nel pieno della seconda ondata di Covid e questo potrebbe comportare delle festività piùttosto ristrette. «Dovremo adeguarci a una riapertura graduale e a molte cautele, per non ripetere quanto già successo a Ferragosto», ha aggiunto l’esperto che ha parlato a Cartabianca, su Rai3.«Anche nella migliore delle ipotesi non possiamo trasformare il prossimo Natale nel Ferragosto scorso quando ci siamo giocati tutto, perché il virus era alle nostre spalle solo per pugnalarci. Scordiamoci i grandi cenoni con le famiglie allargate», ha sottolineato, ribadendo che la situazione allo stato attuale non è da sottovalutare. Sull’andamento del virus in Europa poi conclude: «È possibile che nella seconda ondata il virus sia in parte cambiato. Stiamo cercando di capire quanto questo sia accaduto in Italia».

fonte leggo.it foto archivio