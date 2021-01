Covid e scuola, la Provincia incontra una rappresentanza degli studenti

Dopo l’incontro con i dirigenti scolastici, ieri il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e la consigliera provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, Alessandra Sardellitti, hanno incontrato una rappresentanza degli studenti. Presenti Giacomo Felici, coordinatore provinciale della Rete degli Studenti medi di Frosinone e Damiano Egidi, rappresentante di Istituto e di Consulta.Al centro del confronto le criticità evidenziate dagli studenti, principalmente relative al doppio turno di lezione e alle difficoltà riscontrate per i trasporti che, di fatto, creano non pochi disagi soprattutto ai ragazzi che vivono in città e paesi diversi da quelli in cui sono ubicati gli istituti scolastici.“Un incontro utile e molto collaborativo – hanno sottolineato Pompeo e Sardellitti – che si inserisce in un ciclo di riunioni con i diversi soggetti coinvolti nel settore scuola e che ha fornito ulteriori spunti per risolvere le criticità esistenti sulle modalità di lezione e trovare soluzioni condivise. Anche a loro abbiamo chiesto un documento in cui, a fronte delle emergenze riscontrate, possano indicare eventuali proposte migliorative dell’attuale situazione, soprattutto per quanto concerne l’alternanza di lezioni in presenza e didattica a distanza. La settimana prossima – hanno concluso il presidente e la consigliera – riceveremo le rappresentanze sindacali e poi provvederemo a stilare un report da sottoporre all’attenzione del Prefetto. Vogliamo ringraziare gli studenti per la responsabilità e l’impegno che stanno dimostrando in un momento complesso e delicato come quello che stiamo vivendo, assicurando il nostro ruolo e la collaborazione del nostro Ente”.

