Covid e influenza, al via la campagna vaccinale: Lazio, Lombardia e Toscana apripista

L’allarme degli esperti è chiaro: è importante vaccinarsi per non ingolfare ospedali e medici di medicina generale. Influenza e Covid possono, infatti, mettere a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale. Motivo per cui i vaccini arrivano in anticipo rispetto al 2023. La campagna di vaccinazione si prepara a partire in tutta Italia. Dall’Emilia Romagna al Veneto fino alla Lombardia, molte regioni hanno deciso di iniziare il processo di immunizzazione degli over 65. Una scelta, questa, arrivata dopo le raccomandazioni del Ministero della Salute, in merito alla circolazione dei virus respiratori nella stagione 2023/24 e alle conseguenti previsioni. Regioni apripista Lazio e Lombardia. (leggo.it) – foto archivio

