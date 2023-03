Covid, Battisti: “Un abbraccio a familiari vittime e grazie a chi ha lavorato per ritorno normalità”

“Io non potrò mai dimenticare la lunga fila dei mezzi militari che trasportavano le bare a Bergamo, il silenzio che per mesi ha riempito le nostre città, la morte solitaria di tante e tanti, l’instancabile lavoro di chi, tra le corsie di ospedale ha rischiato la propria vita per salvarne altre. Io non lo dimenticherò e spero che il Paese possa non dimenticarlo mai”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio, sulla giornata per le vittime del Covid.

“Nella giornata delle vittime del covid – conclude – il mio abbraccio a tutti i familiari e il mio ringraziamento a chi ha lavorato incessantemente per fermare il virus dandoci la possibilità di tornare a vivere la nostra quotidianità”.

