Covid, bambina di 11 anni morta: ricoverata da una settimana

Una bambina di 11 anni della provincia modenese, affetta da patologie importanti, ha contratto il coronavirus ed è deceduta dopo circa una settimana di ricovero con Covid-19. Lo riporta la Gazzetta di Modena.Sulla piccola paziente, fanno sapere dalla Ausl di Modena, il Covid si è innestato su un quadro compromesso da tempo per una patologia grave. Era ricoverata al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. In terapia intensiva il suo quadro clinico non è mai migliorato e le sue patologie, già gravi, sono state accentuate dal coronavirus.

Fonte Leggo – foto archivio