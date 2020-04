Covid-19, scoperte 35 molecole per combatterlo: una della famiglia dell’isrossiclorochina

Coronavirus , la ricerca procede in tutto il mondo per trovare una chiave efficace che porti a un farmaco o a un vaccino. Importante sviluppo descritto oggi sul sito ArXiv. Sono state scoperte 35 molecole per combattere il virus SarsCoV2, grazie a una potenza di calcolo analoga a quella che l’Italia ha utilizzato per scoprire il bosone di Higgs; una appartiene alla famiglia dell‘isrossiclorochina. Sono state selezionate fra le 9.000 analizzate dal progetto guidato dall’azienda Sybilla Biotech e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Le 35 molecole ora potranno affrontare i test per capire se potranno diventare farmaci.

Foto e fonte leggo.it