Covid-19, ordinanza Ministero della Salute su l’ingresso in Italia da Paesi terzi

– Per gli spostamenti dai Paesi negli elenchi C, D ed E è obbligatorio il tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo ottenuto nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia

– Gli ingressi dall’India e dal Bangladesh sono consentiti solo alle persone residenti in Italia prima del 25 aprile 2021 e a quelle espressamente autorizzate dal Ministero della Salute. Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale e che dal 14 al 27 aprile 2021 hanno soggiornato o transitato in India o in Bangladesh, anche se asintomatiche, devono sottoporsi a isolamento nei “Covid Hotel” o nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile per 10 giorni