Covid-19 o influenza? Come distinguere i sintomi

Nonostante le similitudini tra Covid-19 e influenza, esistono comunque alcuni accorgimenti che, in certi casi, possono aiutare a distinguere le due malattie. Parlando col Corriere della Sera , Gianvincenzo Zuccotti, il direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale Buzzi di Milano, ha spiegato che se un bambino presenta solo il raffreddore, non accompagnato da sintomi come disturbi gastrointestinali e congiuntivite, “possiamo essere abbastanza certi di essere di fronte a un classico caso di raffreddamento stagionale”. La situazione cambia quando al raffreddore si aggiungono febbre superiore ai 37,5 gradi e sintomi come vomito e diarrea. In questo caso, spiega l’esperto, è giusto sospettare del Covid-19. Se gli stessi sintomi si presentano singolarmente, è più probabile che siano associati ai classici malanni di stagione che al coronavirus Sars-CoV-2.

I sintomi da non sottovalutare

La perdita improvvisa di gusto e olfatto è un sintomo tipico del Covid-19. Non va confusa con la difficoltà a sentire gli odori e i sapori dovuta alla congestione nasale. In quest’ultimo caso è ancora possibile distinguere tra il dolce e l’amaro, per esempio, mentre chi soffre di Covid-19 e sviluppa il sintomo non sente alcuna differenza tra un cibo e l’altro. “Si tratta però di sintomi soggettivi ed è difficile farseli raccontare da bambini con meno di sei anni”, ha spiegato Zuccotti. Un altro sintomo da non sottovalutare è la tosse, che nel caso dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 è secca, stizzosa e insistente. “Durante l’inverno, oltre all’influenza circola anche il virus respiratorio sinciziale (RSV), in grado di infettare l’apparato respiratorio e di provocare bronchiti asmatiformi e bronchioliti con la tosse stizzosa come sintomo e sarà quindi necessaria una diagnosi differenziale. Molte volte però queste forme non danno febbre”, ha sottolineato l’esperto. In generale, i genitori devono sospettare un’infezione di Covid-19 quando notano dei sintomi insoliti e non legati a condizioni come l’asma o le forme allergiche. Quest’ultime, ricorda il pediatra, sono accompagnate da febbre solo in rari casi.

Quando tenere i bambini a casa da scuola

Parlando dei casi in cui è meglio tenere i bambini a casa da scuola, Zuccotti ha spiegato che non ritiene necessario farlo ogni volta che i piccoli hanno un po’ di tosse o raffreddore. Il pediatra consiglia di ricorrere a questa misura solo in presenza di febbre superiore ai 37,5 gradi o eventuali sintomi diarroici. Per rendere più efficace il monitoraggio del coronavirus, l’esperto ha proposto la creazione di centri-sentinella. “Un conto è fare tamponi random su bambini col raffreddore e trovare sempre tamponi negativi. A quel punto tutte le forme virali che stanno circolando non ci preoccuperanno. Ma nel momento in cui il sistema di sorveglianza iniziasse a isolare il coronavirus in bambini con il singolo raffreddore o con il solo disturbo intestinale allora va inviato un alert perché sarebbero da riconsiderare tutti i parametri diagnostici”.