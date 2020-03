COVID 19, le proposte di Ciacciarelli (Lega) per fronteggiare l’emergenza coronavirus nel Lazio

“Sto preparando un documento da inviare alla Giunta Regionale contenente le mie proposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus nel Lazio. Ora è il momento dell’unità, dell’azione, e della collaborazione per il bene di tutti.” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

Di seguito le proposte contenute nel documento di cui sopra:

1- L’ assenza di dispositivi di protezione ai medici di famiglia in un territorio ad ampia dispersione abitativa con solo tre ospedali già in sofferenza in situazioni ordinarie non è accettabile. Pertanto è indispensabile dotare ciascun medico di famiglia dei dispositivi di protezione necessari.

2- È necessario l’ utilizzo, senza ritardi burocratici, delle graduatorie di concorso già valide per sopperire alla carenza di personale.

3- Indispensabile la messa a disposizione del massimo numero di apparecchiature elettromedicali per la ventilazione assistita, presidio carente negli ospedali della provincia.

4- Bisogna assolutamente attrezzare l’ospedale “Spaziani” di Frosinone di tutti i dispositivi necessari a diagnosticare il coronavirus. La provincia di Frosinone non può essere costretta a rivolgersi a Tor Vergata. Anche la la provincia Latina li ha, quindi basta discriminazioni.

