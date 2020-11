Covid-19, in provincia di Frosinone 225 nuovi casi positivi

Alla data odierna il totale dei nuovi positivi al COVID 19 in provincia di Frosinone sono 225. Ancora alto i numeri dei nuovi contagi, per questo bisogna attenersi alle norme vigenti per il contenimento del coronavirus. La nostra provincia e’ in zona gialla, ma l’aumento dei nuovi contagi potrebbero portarci in zona arancione o addirittura in zona rossa. La riorganizzazione dell’ASL ciociara prevede l’aumento dei posti letto per quanto riguarda i malati di COVID ma il paramentro importante sono le terapie intensive che sono al collasso.Di seguito riportiamo l’aggiornamente dell’elenco inviatoci dall’ASL .

