Covid 19, il virus corre senza freni: boom di casi a Sora

Riportiamo i dati della Asl delle ultime 24 ore in tutti i comuni
9 ARCE, RIPI
8 CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, CASTRO DEI VOLSCI, FONTANA LIRI, SUPINO
7 ALVITO, ESPERIA, PATRICA, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SERRONE, VALLECORSA, VILLA LATINA
6 AUSONIA, ROCCASECCA
5 AQUINO, CERVARO, GIULIANO DI ROMA, MOROLO, PIGNATARO, TORRE CAJETANI, TRIVIGLIANO
4 GALLINARO, PICO, SAN GIORGIO A LIRI, SAN VITTORE DEL LAZIO, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO, VILLA SANTO STEFANO
3 ARNARA, CASTROCIELO, COLFELICE, FILETTINO, FUMONE, PESCOSOLIDO, SANTOPADRE, SGURGOLA, STRANGOLAGALLI, TORRICE, VICO NEL LAZIO
2 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, GUARCINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’APOLLINARE
1 CASALATTICO, FALVATERRA, PICINISCO, POSTA FIBRENO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI