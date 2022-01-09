Covid 19, il virus corre senza freni: boom di casi a Sora

admin
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Riportiamo i dati della Asl delle ultime 24 ore in tutti i comuni

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Altri Comuni che hanno riportato nuovi casi:

9 ARCE, RIPI

8 CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, CASTRO DEI VOLSCI, FONTANA LIRI, SUPINO

7 ALVITO, ESPERIA, PATRICA, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SERRONE, VALLECORSA, VILLA LATINA

6 AUSONIA, ROCCASECCA

5 AQUINO, CERVARO, GIULIANO DI ROMA, MOROLO, PIGNATARO, TORRE CAJETANI, TRIVIGLIANO

4 GALLINARO, PICO, SAN GIORGIO A LIRI, SAN VITTORE DEL LAZIO, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO, VILLA SANTO STEFANO

3 ARNARA, CASTROCIELO, COLFELICE, FILETTINO, FUMONE, PESCOSOLIDO, SANTOPADRE, SGURGOLA, STRANGOLAGALLI, TORRICE, VICO NEL LAZIO

2 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, GUARCINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’APOLLINARE

1 CASALATTICO, FALVATERRA, PICINISCO, POSTA FIBRENO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI

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