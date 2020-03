COVID 19, gestione pazienti domiciliari: Ciacciarelli (Lega) presenta interrogazione urgente

L’applicazione Laziodrcovid è stata elaborata da un gruppo di lavoro regionale, ma non sono ben chiari i contorni della vicenda, sia in ordine alla costituzione del gruppo, sia alle modalità operative dello stesso, prive di pubblicità, sia in ordine al mancato parere delle altre OOSS della medicina generale, e si sottolinea altre in quanto è stato inserito nel gruppo un dirigente di una sola OS in maniera atta a configurare conflitto di interesse e prevaricazione di funzioni.

Le Unità Speciali costituiscono, oltre che un obbligo di legge, l’unico valido sistema per affrontare la cura dei pazienti in isolamento domiciliare, in assenza delle quali si viene a porre un indebito carico su atri servizi asl , con conseguenza anche sulla sicurezza sul lavoro degli operatori. La gestione del paziente in isolamento si è sempre fatta bene e regolarmente per telefono e WA, mentre la cosiddetta app laziodrcovid si presenta, anche per testimonianze dirette, impercorribile, compulsiva e a tratti francamente comica, né essa è nemmeno migliorabile in quanto del tutto erronea nei presupposti.